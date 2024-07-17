Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Португалия. Примейра
Каза Пиа - Санта-Клара
Каза Пиа - Санта-Клара: онлайн-трансляция 19 апреля 2026
Каза Пиа
19.04.2026, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 30 тур
- : -
Не начался
Санта-Клара
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Каза Пиа - Санта-Клара
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Каза Пиа
Санта-Клара
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
23 июля, 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
16 мая, 13:24
Прогноз на точный счет матча «Фамаликан» – «Каза Пиа»: Португалия. Высшая лига, 16 мая 2025
15 мая, 10:40
Прогноз на точный счет матча «Каза Пиа» – «Брага»: Примейра, 10 мая 2025
9 мая, 13:16
Прогноз на точный счет матча «Санта-Клара» – «Фамаликан»: Примейра, 10 мая 2025
9 мая, 13:07
Прогноз на точный счет матча «Фамаликан» – «Каза Пиа»: Португалия. Высшая лига, 16 мая 2025
15 мая, 10:40
Прогноз на точный счет матча «Каза Пиа» – «Брага»: Примейра, 10 мая 2025
9 мая, 13:16
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Каза Пия»: Примейра, 4 мая 2025
3 мая, 12:31
«Ахмат» готовится подписать трех южноамериканцев
17 июля 2024, 12:24
3
ЦСКА нашел альтернативу Капишабе в Португалии
2 сентября 2023, 11:11
6
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
23 июля, 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
16 мая, 13:24
Прогноз на точный счет матча «Санта-Клара» – «Фамаликан»: Примейра, 10 мая 2025
9 мая, 13:07
Прогноз на точный счет матча «Брага» – «Санта-Клара»: Примейра, 3 мая 2025
2 мая, 13:08
«Урал» выкупил защитника за 1,5 миллиона
23 апреля 2024, 17:44
Больше новостей
Португалия. Примейра
Все
Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 2 тур
Тондела
- : -
16.08.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 2 тур
Витория Гимараеш
- : -
16.08.2025
Эшторил
Португалия. Примейра, 2 тур
Эштрела
- : -
16.08.2025
Бенфика
Португалия. Примейра, 2 тур
Риу Аве
- : -
17.08.2025
Насьональ
Португалия. Примейра, 2 тур
Санта-Клара
- : -
17.08.2025
Морейренcе
Португалия. Примейра, 2 тур
Тондела
- : -
16.08.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 2 тур
Витория Гимараеш
- : -
16.08.2025
Эшторил
Португалия. Примейра, 2 тур
Эштрела
- : -
16.08.2025
Бенфика
Португалия. Примейра, 2 тур
Риу Аве
- : -
17.08.2025
Насьональ
Португалия. Примейра, 2 тур
Санта-Клара
- : -
17.08.2025
Морейренcе
Португалия. Примейра, 2 тур
Алверка
- : -
17.08.2025
Брага
Португалия. Примейра, 2 тур
Спортинг
- : -
17.08.2025
Арука
Португалия. Примейра, 2 тур
Жил Висенте
- : -
18.08.2025
Порту
Последние матчи
Все
Каза Пиа
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 2 тур
АВС
0 : 2
15.08.2025
Каза Пиа
Лига конференций, 3 раунд
Санта-Клара
0 : 0
14.08.2025
Ларн
Португалия. Примейра, 1 тур
Фамаликан
3 : 0
10.08.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 1 тур
Каза Пиа
0 : 2
08.08.2025
Спортинг
Лига конференций, 3 раунд
Ларн
0 : 3
07.08.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 2 тур
АВС
0 : 2
15.08.2025
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 1 тур
Каза Пиа
0 : 2
08.08.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 34 тур
Фамаликан
2 : 1
16.05.2025
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 33 тур
Каза Пиа
2 : 1
10.05.2025
Брага
Португалия. Примейра, 32 тур
Арука
0 : 0
04.05.2025
Каза Пиа
Лига конференций, 3 раунд
Санта-Клара
0 : 0
14.08.2025
Ларн
Португалия. Примейра, 1 тур
Фамаликан
3 : 0
10.08.2025
Санта-Клара
Лига конференций, 3 раунд
Ларн
0 : 3
07.08.2025
Санта-Клара
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Клара
2 : 0
31.07.2025
Вараждин
Лига конференций, 2 раунд
Вараждин
2 : 1
24.07.2025
Санта-Клара
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: