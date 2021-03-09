Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Франция. Третья лига
Булонь - Стад Брьошен
Булонь - Стад Брьошен: онлайн-трансляция 17 апреля 2026
Булонь
17.04.2026, пятница, 20:30
Франция. Третья лига, 30 тур
- : -
Не начался
Стад Брьошен
Матч
Таблица
Статистика матча Булонь - Стад Брьошен
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Булонь
Стад Брьошен
Сафонов отреагировал на 7:0 «ПСЖ» в Кубке Франции
27 февраля, 06:44
Кубок Франции. «ПСЖ» разнес «Стад Брьошен» в 1/4 финала – 7:0; Сафонов отстоял на ноль
27 февраля, 00:59
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч 1/4 финала Кубка Франции
26 февраля, 22:10
2
«Стад Брьошен» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025
26 февраля, 22:00
Доннарумма пропустит ближайший матч «ПСЖ», Сафонов – в заявке
26 февраля, 16:08
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
9 марта 2021, 08:31
Младший брат Рибери подписал контракт с клубом из третьего дивизиона Франции
25 августа 2016, 08:56
Французский клуб назовет трибуну в честь игрока «Лестера»
1 мая 2016, 20:30
2
Кубок Франции. «Марсель» и «Лорьян» вышли в 1/8 финала
21 января 2016, 01:07
Сафонов отреагировал на 7:0 «ПСЖ» в Кубке Франции
27 февраля, 06:44
Кубок Франции. «ПСЖ» разнес «Стад Брьошен» в 1/4 финала – 7:0; Сафонов отстоял на ноль
27 февраля, 00:59
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч 1/4 финала Кубка Франции
26 февраля, 22:10
2
«Стад Брьошен» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025
26 февраля, 22:00
Доннарумма пропустит ближайший матч «ПСЖ», Сафонов – в заявке
26 февраля, 16:08
Больше новостей
Последние матчи
Все
Булонь
Стад Брьошен
Франция. Лига 2, 2 тур
Нанси
1 : 0
15.08.2025
Булонь
Франция. Третья лига, 2 тур
Флери
4 : 1
15.08.2025
Стад Брьошен
Франция. Лига 2, 1 тур
Булонь
0 : 0
09.08.2025
Бастия
Франция. Третья лига, 1 тур
Стад Брьошен
0 : 1
08.08.2025
Версаль
Франция. Лига 2, Переходные матчи
Клермон
1 : 2
25.05.2025
Булонь
Франция. Лига 2, 2 тур
Нанси
1 : 0
15.08.2025
Булонь
Франция. Лига 2, 1 тур
Булонь
0 : 0
09.08.2025
Бастия
Франция. Лига 2, Переходные матчи
Клермон
1 : 2
25.05.2025
Булонь
Франция. Третья лига, 34 тур
Булонь
1 : 1
16.05.2025
Шатору
Франция. Третья лига, 33 тур
Дижон
0 : 3
09.05.2025
Булонь
Франция. Третья лига, 2 тур
Флери
4 : 1
15.08.2025
Стад Брьошен
Франция. Третья лига, 1 тур
Стад Брьошен
0 : 1
08.08.2025
Версаль
Франция. Кубок, 1/4 финала
Стад Брьошен
0 : 7
26.02.2025
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/8 финала
Стад Брьошен
2 : 1
05.02.2025
Ницца
Франция. Кубок, 1/16 финала
Стад Брьошен
1 : 1
15.01.2025
Анси
Архив
