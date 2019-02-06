Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч 1/4 финала Кубка Франции

Кубок Франции. «ПСЖ» разнес «Стад Брьошен» в 1/4 финала – 7:0; Сафонов отстоял на ноль

Сафонов отреагировал на 7:0 «ПСЖ» в Кубке Франции

Кубок Франции. «ПСЖ» 102 минуты не мог забить команде из 3 дивизиона, но вышел в 1/4 финала

Паредес – в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Вильфраншем»

«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»