Кубок Франции. «ПСЖ» прошел клуб 3-й лиги (3:1)

Кубок Франции. «ПСЖ» 102 минуты не мог забить команде из 3 дивизиона, но вышел в 1/4 финала

Паредес – в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Вильфраншем»

«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»

Конде сменил «Амкар» на клуб второго дивизиона Франции