Дижон - Булонь
Франция. Третья лига
Дижон - Булонь
Дижон - Булонь
Дижон - Булонь: онлайн-трансляция 27 февраля 2026
Дижон
27.02.2026, пятница, 21:30
Франция. Третья лига, 23 тур
- : -
Не начался
Булонь
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дижон - Булонь
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Дижон
Булонь
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
15 августа 2024, 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
7 августа 2024, 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
7 мая 2024, 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
18 апреля 2024, 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
20 сентября 2022, 13:59
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
9 марта 2021, 08:31
Младший брат Рибери подписал контракт с клубом из третьего дивизиона Франции
25 августа 2016, 08:56
Французский клуб назовет трибуну в честь игрока «Лестера»
1 мая 2016, 20:30
2
Кубок Франции. «Марсель» и «Лорьян» вышли в 1/8 финала
21 января 2016, 01:07
Больше новостей
Франция. Третья лига
Все
Текущие
Будущие
Франция. Третья лига, 3 тур
Париж 13
- : -
22.08.2025
Флери
Франция. Третья лига, 3 тур
Аяччо
- : -
22.08.2025
Обань
Франция. Третья лига, 3 тур
Ле-Пюи
- : -
22.08.2025
Шатору
Франция. Третья лига, 3 тур
Кан
- : -
22.08.2025
Версаль
Последние матчи
Все
Дижон
Булонь
Франция. Третья лига, 2 тур
Дижон
1 : 1
15.08.2025
Руан
Франция. Третья лига, 1 тур
Орлеан
1 : 2
08.08.2025
Дижон
Франция. Третья лига, 34 тур
Бур-ан-Бресс
2 : 1
16.05.2025
Дижон
Франция. Третья лига, 33 тур
Дижон
0 : 3
09.05.2025
Булонь
Франция. Третья лига, 32 тур
Шатору
3 : 3
02.05.2025
Дижон
