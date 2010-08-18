Зенит - Орел

|4 тур
|11 мая, вторник
|18:30
|Орел
|3:3
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Торпедо М
|30
|17
|6
|7
|59:26
|+33
|57
|2.
|30
|16
|8
|6
|53:32
|+21
|56
|3.
|30
|16
|7
|7
|47:32
|+15
|55
|4.
|Факел
|30
|15
|9
|6
|53:28
|+25
|54
|5.
|30
|17
|2
|11
|51:33
|+18
|53
|6.
|Витязь
|30
|15
|7
|8
|53:34
|+19
|52
|7.
|Металлург Лп
|30
|15
|5
|10
|41:36
|+5
|50
|8.
|Зенит Пз
|30
|13
|11
|6
|48:36
|+12
|50
|9.
|Локомотив Лс
|30
|14
|6
|10
|40:31
|+9
|48
|10.
|Калуга
|30
|12
|7
|11
|27:31
|-4
|43
|11.
|Рязань
|30
|12
|6
|12
|37:49
|-12
|42
|12.
|Сатурн
|30
|11
|4
|15
|40:45
|-5
|37
|13.
|Орел
|30
|7
|10
|13
|44:43
|+1
|31
|14.
|30
|6
|8
|16
|28:42
|-14
|26
|15.
|Знамя Труда
|30
|2
|5
|23
|26:71
|-45
|11
|16.
|30
|0
|3
|27
|11:89
|-78
|3