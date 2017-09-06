Саттон Юнайтед

Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца

125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом

125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»

Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов

«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»