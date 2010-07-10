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Судьи
Главный судья:
Румянцев Д.Б.(Пс.)

Торпедо - Сатурн

10.07.2010, Суббота, 18:30 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 13 тур Торпедо - Сатурн
Россия. Кубок (2010/2011)
1/64 финала
5 июня, суббота 14:00 Торпедо 3:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2006
17 тур
26 августа, суббота 00:00 Торпедо 0:3 Сатурн
2 тур
26 марта, воскресенье 00:00 Сатурн 0:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
15 октября, суббота 17:00 Торпедо 2:0 Сатурн
11 тур
12 июня, воскресенье 18:00 Сатурн 1:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
25 июля, воскресенье 00:00 Сатурн 1:1 Торпедо
15 тур
7 июля, среда 00:00 Торпедо 1:2 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Торпедо 4:3 Сатурн
2 тур
23 марта, воскресенье 00:00 Сатурн 2:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Сатурн
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Сатурн 0:0 Торпедо
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Сатурн 0:1 Торпедо
15 тур
30 июня, суббота 00:00 Торпедо 1:4 Сатурн
Чемпионат России 2000
18 тур
22 июля, суббота 00:00 Сатурн 0:1 Торпедо
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Сатурн
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 Торпедо 0:2 Сатурн
15 тур
7 июля, среда 00:00 Сатурн 2:2 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 30 17 6 7 59:26 +33 57
2. 30 16 8 6 53:32 +21 56
3. 30 16 7 7 47:32 +15 55
4. Факел 30 15 9 6 53:28 +25 54
5. 30 17 2 11 51:33 +18 53
6. Витязь 30 15 7 8 53:34 +19 52
7. Металлург Лп 30 15 5 10 41:36 +5 50
8. Зенит Пз 30 13 11 6 48:36 +12 50
9. Локомотив Лс 30 14 6 10 40:31 +9 48
10. Калуга 30 12 7 11 27:31 -4 43
11. Рязань 30 12 6 12 37:49 -12 42
12. Сатурн 30 11 4 15 40:45 -5 37
13. Орел 30 7 10 13 44:43 +1 31
14. 30 6 8 16 28:42 -14 26
15. Знамя Труда 30 2 5 23 26:71 -45 11
16. 30 0 3 27 11:89 -78 3
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