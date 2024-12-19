Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Хартс
Данди Юнайтед - Хартс: онлайн-трансляция 31 января 2026
Данди Юнайтед
31.01.2026, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
- : -
Не начался
Хартс
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Данди Юнайтед - Хартс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Данди Юнайтед
Хартс
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
23 июля, 11:37
«Хартс» – «Петрокуб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
19 декабря 2024, 21:50
«Динамо» Минск – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024
3 октября 2024, 18:35
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа 2024, 08:25
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа 2024, 07:45
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
23 июля, 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
28 августа 2022, 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
11 сентября 2016, 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
20 ноября 2015, 07:58
«Хартс» – «Петрокуб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
19 декабря 2024, 21:50
«Динамо» Минск – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024
3 октября 2024, 18:35
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа 2024, 08:25
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа 2024, 07:45
«Рейнджерс» – «Хартс»: прогноз на матч 27 тура шотландской Премьер-лиги, 24 февраля
24 февраля 2024, 11:42
Больше новостей
Шотландия. Премьер-лига
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
- : -
23.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
- : -
23.08.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
- : -
23.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
- : -
23.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
- : -
23.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
- : -
23.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
- : -
23.08.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
- : -
23.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
- : -
23.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
- : -
23.08.2025
Абердин
Последние матчи
Данди Юнайтед
Хартс
Лига конференций, 3 раунд
Данди Юнайтед
2 : 2
14.08.2025
Рапид
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
2 : 3
10.08.2025
Хартс
Лига конференций, 3 раунд
Рапид
2 : 2
07.08.2025
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 0
04.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Фалкирк
2 : 2
03.08.2025
Данди Юнайтед
Лига конференций, 3 раунд
Данди Юнайтед
2 : 2
14.08.2025
Рапид
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
2 : 3
10.08.2025
Хартс
Лига конференций, 3 раунд
Рапид
2 : 2
07.08.2025
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Фалкирк
2 : 2
03.08.2025
Данди Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
УНА Штрассен
0 : 1
31.07.2025
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
2 : 3
10.08.2025
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 0
04.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
0 : 1
18.05.2025
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
2 : 1
14.05.2025
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хартс
3 : 0
10.05.2025
Мазервелл
Архив
