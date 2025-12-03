Введите ваш ник на сайте
Хартс - Килмарнок
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Килмарнок
Хартс - Килмарнок: онлайн-трансляция 03 декабря 2025
Хартс
03.12.2025, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
- : -
Не начался
Килмарнок
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хартс - Килмарнок
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Хартс
Килмарнок
«Хартс» – «Петрокуб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
19 декабря 2024, 21:50
«Динамо» Минск – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024
3 октября 2024, 18:35
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа 2024, 08:25
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа 2024, 07:45
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
16 мая 2024, 10:26
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
16 мая 2024, 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
8 января 2023, 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
9 мая 2017, 16:59
1
Больше новостей
Шотландия. Премьер-лига
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
- : -
23.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
- : -
23.08.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
- : -
23.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
- : -
23.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
- : -
23.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
- : -
23.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
- : -
23.08.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
- : -
23.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
- : -
23.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
- : -
23.08.2025
Абердин
Последние матчи
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хиберниан
2 : 2
10.08.2025
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
2 : 3
10.08.2025
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 0
04.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Килмарнок
2 : 2
02.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
0 : 1
18.05.2025
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
2 : 3
10.08.2025
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 0
04.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
0 : 1
18.05.2025
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
2 : 1
14.05.2025
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хартс
3 : 0
10.05.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хиберниан
2 : 2
10.08.2025
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Килмарнок
2 : 2
02.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
0 : 1
18.05.2025
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Мазервелл
3 : 0
14.05.2025
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Килмарнок
3 : 2
10.05.2025
Данди
Архив
