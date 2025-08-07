Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Ракув - Маккаби Х
Ракув - Маккаби Х: обзор матча 07 августа 2025
Ракув
07.08.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Маккаби Х
61'
E. Azoulay
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Ракув - Маккаби Х
Завершен
90'
Желтая карточка
Лиор Касса
87'
Замена
Суф Подгоряну
️️️️➡️️
Ксандер Северина
85'
Желтая карточка
Guy Melamed
Замена
Марко Булат
️️️️➡️️
O. Repka
82'
Замена
Adriano
️️️️➡️️
Зоран Арсенич
78'
Замена
Leonardo Rocha
️️️️➡️️
Patryk Makuch
78'
78'
Замена
Али Мохамед
️️️️➡️️
Eitan Azoulay
78'
Замена
Guy Melamed
️️️️➡️️
Джордже Йованович
64'
Замена
Iyad Khalaili
️️️️➡️️
Триванте Стюарт
64'
Замена
Лиор Касса
️️️️➡️️
Кеннет Сайеф
63'
Желтая карточка
Абдулайе Сек
61'
ГОЛ! 0:1!
Eitan Azoulay
Пас отдал
Джордже Йованович
Замена
Lamine Diaby-Fadiga
️️️️➡️️
Майкл Амейо
60'
59'
Желтая карточка
Пьер Корню
Замена
Jesus Diaz
️️️️➡️️
Tomasz Pieńko
46'
45'
Желтая карточка
Eitan Azoulay
38'
Желтая карточка
Lisav Naif Eissat
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
(К)
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
88
Петер Барат
ЦП
6
O. Repka
ЦП
8
Tomasz Pieńko
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
7
Фран Тудор
ПП
9
Patryk Makuch
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Маккаби Х
89
Георгий Ермаков
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
30
Абдулайе Сек
(К)
ЦЗ
24
Lisav Naif Eissat
ЦЗ
5
Goni Naor
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
19
Eitan Azoulay
ЦП
7
Ксандер Северина
ПВ
22
Триванте Стюарт
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Ракув
39
Jakub Mądrzyk
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
5
Марко Булат
ОП
14
Срджан Плавсич
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
17
Leonardo Rocha
ЦФ
66
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
28
Jesus Diaz
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
80
Lamine Diaby-Fadiga
ЦФ
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
42
Roey Elimelech
ЦЗ
4
Али Мохамед
ОП
15
Лиор Касса
ОП
8
Долев Азиза
ЦП
26
Michael Ohana
ЦП
31
Amit Arazi
ЦП
17
Суф Подгоряну
ПВ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
18
Guy Melamed
ЦФ
36
Iyad Khalaili
ЦФ
4-4-1-1
1
Треловски
26
Отиено
24
Арсенич
4
Сварнас
25
Раковитан
88
Барат
6
8
7
Тудор
19
Амейо
9
3-2-2-1-2
89
Ермаков
30
Сек
24
5
25
Батай
27
Корню
16
Сайеф
19
7
Северина
99
Йованович
22
Стюарт
6
5
Булат
5
Булат
6
9
17
17
9
8
28
28
8
24
Арсенич
11
11
24
Арсенич
19
Амейо
80
80
19
Амейо
19
4
Мохамед
4
Мохамед
19
16
Сайеф
15
Касса
15
Касса
16
Сайеф
7
Северина
17
Подгоряну
17
Подгоряну
7
Северина
99
Йованович
18
18
99
Йованович
22
Стюарт
36
36
22
Стюарт
Ракув
Маккаби Х
39
Jakub Mądrzyk
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
14
Срджан Плавсич
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
66
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
40
Шариф Каюф
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
42
Roey Elimelech
ЦЗ
8
Долев Азиза
ЦП
26
Michael Ohana
ЦП
31
Amit Arazi
ЦП
28
Ilay Hajaj
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
39
Jakub Mądrzyk
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
14
Срджан Плавсич
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
66
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
40
Шариф Каюф
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
42
Roey Elimelech
ЦЗ
8
Долев Азиза
ЦП
26
Michael Ohana
ЦП
31
Amit Arazi
ЦП
28
Ilay Hajaj
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Главный тренер
Мессай Дего
Статистика матча Ракув - Маккаби Х
6
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
0
6
Угловые удары
8
2
Нарушения
6
20
Офсайды
2
0
Количество передач
437
363
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Харви
(Дублин)
Стадион:
ГКС
Новости команд
Все
Ракув
Маккаби Х
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
31 июля, 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
24 июля, 19:50
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
23 июля, 10:31
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
3 июня, 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
21 мая, 15:09
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
23 июля, 10:31
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря 2023, 00:55
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
22 сентября 2023, 12:45
1
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
21 сентября 2023, 23:59
1
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
6 сентября 2023, 14:30
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
31 июля, 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
24 июля, 19:50
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
3 июня, 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
21 мая, 15:09
Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в России и Израиле
16 мая, 20:39
1
Последние матчи
Все
Ракув
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Польша. Экстракласа, 3 тур
Радомяк
3 : 1
03.08.2025
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Жилина
1 : 3
31.07.2025
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Польша. Экстракласа, 3 тур
Радомяк
3 : 1
03.08.2025
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Жилина
1 : 3
31.07.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 2 тур
Ракув
1 : 2
27.07.2025
Висла Плоцк
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
