Спартак - Зенит
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Араз-Нахичевань - Омония
Араз-Нахичевань - Омония: обзор матча 07 августа 2025
Араз-Нахичевань
07.08.2025, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 4
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Омония
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Араз-Нахичевань - Омония
3
2
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
Стадион:
Нахичевань Сити
Новости команд
Араз-Нахичевань
Омония
«Торпедо» – «Омония»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.20
30 июля, 09:58
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
23 июля, 08:34
Гол Кокорина помог «Арису» уйти от поражения в матче с «Омонией»
12 мая, 21:47
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
20 декабря 2024, 15:37
1
«Сабах» Березуцкого победил на выезде лидера чемпионата Азербайджана
14 декабря 2024, 17:31
5
Больше новостей
Последние матчи
Араз-Нахичевань
Омония
Лига конференций, 3 раунд
Омония
5 : 0
14.08.2025
Араз-Нахичевань
Лига конференций, 3 раунд
Араз-Нахичевань
0 : 4
07.08.2025
Омония
Лига конференций, 2 раунд
Арис
2 : 2
31.07.2025
Араз-Нахичевань
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо
0 : 4
31.07.2025
Омония
Лига конференций, 2 раунд
Омония
1 : 0
24.07.2025
Торпедо
Лига конференций, 3 раунд
Омония
5 : 0
14.08.2025
Араз-Нахичевань
Лига конференций, 3 раунд
Араз-Нахичевань
0 : 4
07.08.2025
Омония
Лига конференций, 2 раунд
Арис
2 : 2
31.07.2025
Араз-Нахичевань
Лига конференций, 2 раунд
Араз-Нахичевань
2 : 1
24.07.2025
Арис
Азербайджан. Премьер-лига, 36 тур
Араз-Нахичевань
0 : 1
25.05.2025
Зиря
Лига конференций, 3 раунд
Омония
5 : 0
14.08.2025
Араз-Нахичевань
Лига конференций, 3 раунд
Араз-Нахичевань
0 : 4
07.08.2025
Омония
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо
0 : 4
31.07.2025
Омония
Лига конференций, 2 раунд
Омония
1 : 0
24.07.2025
Торпедо
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
2 : 1
18.05.2025
АПОЭЛ
