Араз-Нахичевань - Омония: обзор матча 07 августа 2025

Араз-Нахичевань
07.08.2025, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 4
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Омония
Статистика матча Араз-Нахичевань - Омония
3
2
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
Стадион:
Нахичевань Сити
Араз-Нахичевань
Омония
«Торпедо» – «Омония»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.20
30 июля, 09:58
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
23 июля, 08:34
Гол Кокорина помог «Арису» уйти от поражения в матче с «Омонией»
12 мая, 21:47
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
20 декабря 2024, 15:37
1
«Сабах» Березуцкого победил на выезде лидера чемпионата Азербайджана
14 декабря 2024, 17:31
5
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
23 июля, 08:34
«Сабах» Березуцкого победил на выезде лидера чемпионата Азербайджана
14 декабря 2024, 17:31
5
«Торпедо» – «Омония»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.20
30 июля, 09:58
Гол Кокорина помог «Арису» уйти от поражения в матче с «Омонией»
12 мая, 21:47
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
20 декабря 2024, 15:37
1
Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
30 сентября 2024, 23:34
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа 2024, 09:04
Араз-Нахичевань
Омония
Лига конференций, 3 раунд
Омония
5 : 0
14.08.2025
Араз-Нахичевань
Лига конференций, 3 раунд
Араз-Нахичевань
0 : 4
07.08.2025
Омония
Лига конференций, 2 раунд
Арис
2 : 2
31.07.2025
Араз-Нахичевань
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо
0 : 4
31.07.2025
Омония
Лига конференций, 2 раунд
Омония
1 : 0
24.07.2025
Торпедо
