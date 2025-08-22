Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Годой-Крус - Атлетико Минейро
Годой-Крус - Атлетико Минейро: онлайн-трансляция 22 августа 2025
Годой-Крус
22.08.2025, пятница, 01:00
Копа Судамерикана, 1/8 финала
- : -
Первый матч – 1 : 2
Не начался
Атлетико Минейро
Матч
Личные встречи
Статистика матча Годой-Крус - Атлетико Минейро
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Годой-Крус
Атлетико Минейро
«Атлетико Минейро» – «Гремио»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.80
Сегодня, 09:12
«Реал» объявил об уходе бразильца, купленного за 30 миллионов
9 августа, 08:32
Другой клуб оплатил 8-миллионный трансфер Рубенса вместо «Динамо»
6 августа, 16:29
4
Рубенс прокомментировал переход в «Динамо»
1 августа, 08:33
Рубенс перешeл в «Динамо»
31 июля, 12:23
«Крылья Советов» усилились защитником сборной Чили
3 августа 2024, 12:39
2
«Крылья Советов» претендуют на защитника сборной Чили
19 июля 2024, 11:30
2
Нелепейший гол из Аргентины: такого вратаря вы бы точно не взяли в свою команду
18 апреля 2023, 14:50
1
Больше новостей
Копа Судамерикана
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Уракан
- : -
20.08.2025
Онсе Кальдас
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Мушук Руна
- : -
20.08.2025
Индепендьенте дель Валле
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Флуминенсе
- : -
20.08.2025
Америка
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Сьенсиано
- : -
21.08.2025
Боливар
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Индепендьенте
- : -
21.08.2025
Универсидад де Чили
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Последние матчи
Годой-Крус
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Атлетико Минейро
2 : 1
15.08.2025
Годой-Крус
Бразилия. Серия А, 19 тур
Васко да Гама
1 : 1
10.08.2025
Атлетико Минейро
Аргентина. Примера, 4 тур
Годой-Крус
1 : 2
07.08.2025
Химнасия
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
04.08.2025
Брагантино
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
1 : 0
28.07.2025
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Атлетико Минейро
2 : 1
15.08.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 4 тур
Годой-Крус
1 : 2
07.08.2025
Химнасия
Аргентина. Примера, 3 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 0
27.07.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 2 тур
Годой-Крус
0 : 0
20.07.2025
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 1 тур
Росарио Сентраль
1 : 1
12.07.2025
Годой-Крус
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Атлетико Минейро
2 : 1
15.08.2025
Годой-Крус
Бразилия. Серия А, 19 тур
Васко да Гама
1 : 1
10.08.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
04.08.2025
Брагантино
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
1 : 0
28.07.2025
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Атлетико Минейро
0 : 1
25.07.2025
Атлетико Букараманга
