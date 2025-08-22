Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Годой-Крус - Атлетико Минейро: онлайн-трансляция 22 августа 2025

Годой-Крус
22.08.2025, пятница, 01:00
Копа Судамерикана, 1/8 финала
- : -
Первый матч – 1 : 2
Не начался
Атлетико Минейро
Матч Личные встречи
Статистика матча Годой-Крус - Атлетико Минейро
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Годой-Крус
Атлетико Минейро
«Атлетико Минейро» – «Гремио»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.80
Сегодня, 09:12
«Реал» объявил об уходе бразильца, купленного за 30 миллионов
9 августа, 08:32
Другой клуб оплатил 8-миллионный трансфер Рубенса вместо «Динамо»
6 августа, 16:29
4
Рубенс прокомментировал переход в «Динамо»
1 августа, 08:33
Рубенс перешeл в «Динамо»
31 июля, 12:23
«Крылья Советов» усилились защитником сборной Чили
3 августа 2024, 12:39
2
«Крылья Советов» претендуют на защитника сборной Чили
19 июля 2024, 11:30
2
Нелепейший гол из Аргентины: такого вратаря вы бы точно не взяли в свою команду
18 апреля 2023, 14:50
1
«Атлетико Минейро» – «Гремио»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.80
Сегодня, 09:12
«Реал» объявил об уходе бразильца, купленного за 30 миллионов
9 августа, 08:32
Другой клуб оплатил 8-миллионный трансфер Рубенса вместо «Динамо»
6 августа, 16:29
4
Рубенс прокомментировал переход в «Динамо»
1 августа, 08:33
Рубенс перешeл в «Динамо»
31 июля, 12:23
Больше новостей
Копа Судамерикана
Все
Текущие
Будущие
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Уракан
- : -
20.08.2025
Онсе Кальдас
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Мушук Руна
- : -
20.08.2025
Индепендьенте дель Валле
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Флуминенсе
- : -
20.08.2025
Америка
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Сьенсиано
- : -
21.08.2025
Боливар
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Индепендьенте
- : -
21.08.2025
Универсидад де Чили
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Уракан
- : -
20.08.2025
Онсе Кальдас
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Мушук Руна
- : -
20.08.2025
Индепендьенте дель Валле
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Флуминенсе
- : -
20.08.2025
Америка
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Сьенсиано
- : -
21.08.2025
Боливар
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Индепендьенте
- : -
21.08.2025
Универсидад де Чили
Последние матчи
Все
Годой-Крус
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Атлетико Минейро
2 : 1
15.08.2025
Годой-Крус
Бразилия. Серия А, 19 тур
Васко да Гама
1 : 1
10.08.2025
Атлетико Минейро
Аргентина. Примера, 4 тур
Годой-Крус
1 : 2
07.08.2025
Химнасия
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
04.08.2025
Брагантино
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
1 : 0
28.07.2025
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Атлетико Минейро
2 : 1
15.08.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 4 тур
Годой-Крус
1 : 2
07.08.2025
Химнасия
Аргентина. Примера, 3 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 0
27.07.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 2 тур
Годой-Крус
0 : 0
20.07.2025
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 1 тур
Росарио Сентраль
1 : 1
12.07.2025
Годой-Крус
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Атлетико Минейро
2 : 1
15.08.2025
Годой-Крус
Бразилия. Серия А, 19 тур
Васко да Гама
1 : 1
10.08.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
04.08.2025
Брагантино
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
1 : 0
28.07.2025
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Атлетико Минейро
0 : 1
25.07.2025
Атлетико Букараманга
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 