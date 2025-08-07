Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Зриньски - Брейдаблик
Зриньски - Брейдаблик: обзор матча 07 августа 2025
Зриньски
07.08.2025, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Брейдаблик
72'
Н. Билбия (П)
18'
Т. Томсен
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Зриньски - Брейдаблик
Завершен
83'
Замена
Kristofer Ingi Kristinsson
️️️️➡️️
Тобиас Томсен
Замена
Matej Šakota
️️️️➡️️
Jakov Pranjić
76'
Замена
Karlo Abramović
️️️️➡️️
Матео Сушич
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Неманья Билбия
72'
Замена
Borna Filipović
️️️️➡️️
Стефано Сурданович
68'
66'
Замена
Davíð Ingvarsson
️️️️➡️️
Kristinn Jónsson
66'
Замена
O. Omarsson
️️️️➡️️
Кристинн Стейндорссон
Замена
Томислав Киш
️️️️➡️️
Антонио Иванчич
46'
Замена
Матео Сушич
️️️️➡️️
Керим Мемиджа
46'
18'
ГОЛ! 0:1!
Тобиас Томсен
18'
Пенальти не реализован
Тобиас Томсен
Желтая карточка
I. Masic
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зриньски
18
Goran Karačić
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
50
Керим Мемиджа
ПЗ
21
Игор Савич
ОП
22
Jakov Pranjić
ЦП
20
Антонио Иванчич
АП
23
Стефано Сурданович
ПВ
99
Неманья Билбия
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
5
I. Masic
ЦФ
Главный тренер
Желько Петрович
Брейдаблик
17
Вальгейр Вальгейрссон
ЛЗ
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
44
Дамир Муминович
ЦЗ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
77
Тобиас Томсен
ЦФ
15
Agust Orri Thorsteinsson
ЦФ
19
Kristinn Jónsson
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Зриньски
1
Arman Šutković
ВР
4
Хрвойе Баришич
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
17
Ante Sušak
ЦЗ
27
Слободан Яковлевич
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
77
Karlo Abramović
ЦП
80
Mihajlo Ševa
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
3
Borna Filipović
ЦП
40
Marin Ljubić
ЦФ
10
Томислав Киш
ЦФ
Брейдаблик
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
29
Gabriel Snaer
ЦЗ
6
Arnór Gauti Jónsson
ЦП
9
O. Omarsson
ЦП
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
24
Viktor Elmar Gautason
ЦФ
11
Aron Bjarnason
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
3-1-1-2-3
18
12
Мамич
44
Шунич
50
Мемиджа
21
Савич
22
20
Иванчич
23
Сурданович
5
9
Микич
99
Билбия
4-1-2-4
4
44
Муминович
21
Маргейрссон
17
Вальгейрссон
8
Эйнарссон
7
Гуннлаугссон
10
Стейндорссон
1
19
15
77
Томсен
50
Мемиджа
16
Сушич
16
Сушич
50
Мемиджа
Сушич
77
77
Сушич
22
14
14
22
23
Сурданович
3
3
23
Сурданович
20
Иванчич
10
Киш
10
Киш
20
Иванчич
10
Стейндорссон
9
9
10
Стейндорссон
19
18
18
19
77
Томсен
23
23
77
Томсен
Зриньски
Брейдаблик
1
Arman Šutković
ВР
4
Хрвойе Баришич
ЦЗ
17
Ante Sušak
ЦЗ
27
Слободан Яковлевич
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
80
Mihajlo Ševa
ЦП
40
Marin Ljubić
ЦФ
Главный тренер
Желько Петрович
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
29
Gabriel Snaer
ЦЗ
6
Arnór Gauti Jónsson
ЦП
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
24
Viktor Elmar Gautason
ЦФ
11
Aron Bjarnason
ЦФ
1
Arman Šutković
ВР
4
Хрвойе Баришич
ЦЗ
17
Ante Sušak
ЦЗ
27
Слободан Яковлевич
ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
80
Mihajlo Ševa
ЦП
40
Marin Ljubić
ЦФ
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
29
Gabriel Snaer
ЦЗ
6
Arnór Gauti Jónsson
ЦП
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
24
Viktor Elmar Gautason
ЦФ
11
Aron Bjarnason
ЦФ
Главный тренер
Желько Петрович
Статистика матча Зриньски - Брейдаблик
1
Желтые карточки
1
0
Информация о матче
Главный судья:
Энеа Йорги
(Эльбасан)
Стадион:
Stadion Pod Bijelim Brijegom, Mostar
