Лига Европы
Линкольн - Ноа
Линкольн - Ноа: обзор матча 07 августа 2025
Линкольн
07.08.2025, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Ноа
45+9'
Т. Де Барр
9'
Я. Брайс
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Линкольн - Ноа
Завершен
90'
+10
Желтая карточка
Нардин Мулахусейнович
87'
Желтая карточка
Имран Улад Омар
87'
Замена
Артак Дашян
️️️️➡️️
Густаво Сангаре
85'
Желтая карточка
Густаво Сангаре
79'
Желтая карточка
Гонсалу Силва
Замена
Николас Позо
️️️️➡️️
Mandi
78'
Замена
Кике Гомес
️️️️➡️️
Victor Villacañas Morales
70'
70'
Замена
Нардин Мулахусейнович
️️️️➡️️
Элдер Феррейра
61'
Желтая карточка
Сергей Мурадян
59'
Замена
Вирджил Пинсон
️️️️➡️️
Alen Grgić
59'
Замена
Имран Улад Омар
️️️️➡️️
Гор Манвелян
46'
Замена
Марин Яколиш
️️️️➡️️
Матеус Айяс
ГОЛ! 1:1!
Тиджей Де Барр
45'
+9
Пенальти не реализован
Тиджей Де Барр
45'
+9
45'
+8
Желтая карточка
Ян Брайс
Замена
Boubacar Sidik Dabo
️️️️➡️️
Итан Бритто
45'
+3
33'
Желтая карточка
Матеус Айяс
Желтая карточка
Christian Rutjens
28'
9'
ГОЛ! 0:1!
Ян Брайс
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
3
Christian Rutjens
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
8
Mandi
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
18
Тони Гарсия
ЛФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Ноа
22
Огнен Чанчаревич
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
77
Alen Grgić
ЦФ
27
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Линкольн
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
16
Tayler Carrington
ЦЗ
80
Boubacar Sidik Dabo
ЦП
71
Javan Peacock
ЦП
11
Juanje
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
23
Joe Oliver
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
9
Кике Гомес
ЦФ
Ноа
92
Aleksey Ploshchadnyi
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
99
Ованес Арутюнян
ЦП
10
Артак Дашян
АП
47
Марин Яколиш
ЛВ
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
24
Zaven Khudaverdyan
ЦФ
32
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
3-2-2-3
1
Гарсия
6
Лопеш
21
Нано
20
Бритто
3
5
Айю
8
22
Торилья
18
Гарсия
70
10
Де Барр
3-1-2-4
22
Чанчаревич
6
Боакье
3
Мурадян
37
Силва
17
Сангаре
4
Тораринссон
88
Брайс
27
Манвелян
77
9
Айяс
7
Феррейра
20
Бритто
80
80
20
Бритто
8
4
Позо
4
Позо
8
70
9
Гомес
9
Гомес
70
27
Манвелян
11
Омар
11
Омар
27
Манвелян
17
Сангаре
10
Дашян
10
Дашян
17
Сангаре
9
Айяс
47
Яколиш
47
Яколиш
9
Айяс
77
93
Пинсон
93
Пинсон
77
7
Феррейра
32
Мулахусейнович
32
Мулахусейнович
7
Феррейра
Остались в запасе
Линкольн
Ноа
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
16
Tayler Carrington
ЦЗ
71
Javan Peacock
ЦП
11
Juanje
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
23
Joe Oliver
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
Главный тренер
Майк МакИлви
92
Aleksey Ploshchadnyi
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
99
Ованес Арутюнян
ЦП
24
Zaven Khudaverdyan
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Остались в запасе
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
16
Tayler Carrington
ЦЗ
71
Javan Peacock
ЦП
11
Juanje
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
23
Joe Oliver
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
Остались в запасе
92
Aleksey Ploshchadnyi
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
99
Ованес Арутюнян
ЦП
24
Zaven Khudaverdyan
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Руй Мота
Статистика матча Линкольн - Ноа
1
7
Желтые карточки
1
7
Информация о матче
Главный судья:
Филип Глова
(Кошице)
Стадион:
Виктория Стэдиум
