Спартак - Зенит
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Серветт - Утрехт
Серветт - Утрехт: обзор матча 07 августа 2025
Серветт
07.08.2025, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Утрехт
12'
Ж. Гуйемено
52'
А. Барон (АГ)
55'
S. Horemans
62'
Д. Захиэль
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Серветт - Утрехт
Завершен
Желтая карточка
Дилан Бронн
90'
+5
Желтая карточка
Жереми Фрик
90'
+2
83'
Замена
Дерри Джон Маркин
️️️️➡️️
Йоан Катлин
Замена
Jamie Atangana
️️️️➡️️
Keyan Varela
82'
80'
Желтая карточка
Дживай Захиэль
75'
Замена
Мигель Родригес
️️️️➡️️
Адриан Блэйк
75'
Замена
Matisse Didden
️️️️➡️️
Майк ван дер Хоорн
70'
Замена
Ноа Огайо
️️️️➡️️
Давид Мин
70'
Замена
Дани де Вит
️️️️➡️️
Виктор Йенсен
Замена
Аблайе Джаллоу
️️️️➡️️
Жереми Гуйемено
70'
62'
ГОЛ! 1:3!
Дживай Захиэль
Пас отдал
Адриан Блэйк
Замена
Тео Маньин
️️️️➡️️
Loun Srdanovic
57'
Замена
Гаэль Ондуа
️️️️➡️️
Гиотто Моранди
57'
55'
ГОЛ! 1:2!
Siebe Horemans
Пас отдал
Суфьян Эль-Каруани
52'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Антони Барон
Пас отдал
Йоан Катлин
Желтая карточка
Loun Srdanovic
27'
ГОЛ! 1:0!
Жереми Гуйемено
Пас отдал
Мирослав Стеванович
12'
10'
Желтая карточка
Ник Виргевер
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
1
Жоэль Малл
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
25
Дилан Бронн
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
29
Keyan Varela
ЦФ
7
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
16
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Siebe Horemans
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
21
Дживай Захиэль
ОП
7
Виктор Йенсен
ЦП
27
Alonzo Engwanda
ЦП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
10
Йоан Катлин
ЛВ
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
40
Marwan Aubert
ВР
33
Leart Zuka
ЦЗ
20
Тео Маньин
ПЗ
14
Lilian Njoh
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
17
Тьемоко Уаттара
ЛВ
45
Jamie Atangana
ЦФ
Утрехт
25
Michael Brouwer
ВР
33
Kevin Gadellaa
ВР
55
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
5
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
8
Джан Боздоган
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
11
Ноа Огайо
ЦФ
40
Matisse Didden
ЦФ
4-4-2
1
Малл
18
Мазику
25
Бронн
6
Барон
2
11
Фомба
9
Стеванович
21
Гуйемено
8
Конья
7
Моранди
29
4-1-2-2-1
1
Баркас
2
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
16
Эль-Каруани
21
Захиэль
7
Йенсен
27
15
Блэйк
10
Катлин
9
Мин
2
20
Маньин
20
Маньин
2
7
Моранди
5
Ондуа
5
Ондуа
7
Моранди
21
Гуйемено
30
Джаллоу
30
Джаллоу
21
Гуйемено
29
45
45
29
10
Катлин
55
Джон Маркин
55
Джон Маркин
10
Катлин
7
Йенсен
20
де Вит
20
де Вит
7
Йенсен
15
Блэйк
22
Родригес
22
Родригес
15
Блэйк
9
Мин
11
Огайо
11
Огайо
9
Мин
3
ван дер Хоорн
40
40
3
ван дер Хоорн
Остались в запасе
Серветт
Утрехт
32
Жереми Фрик
ВР
40
Marwan Aubert
ВР
33
Leart Zuka
ЦЗ
14
Lilian Njoh
ЦП
17
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
25
Michael Brouwer
ВР
33
Kevin Gadellaa
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
5
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
8
Джан Боздоган
ЦП
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
40
Marwan Aubert
ВР
33
Leart Zuka
ЦЗ
14
Lilian Njoh
ЦП
17
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Остались в запасе
25
Michael Brouwer
ВР
33
Kevin Gadellaa
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
5
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
8
Джан Боздоган
ЦП
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Серветт - Утрехт
3
2
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Стад-де-Женев
