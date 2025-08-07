Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Лига Европы
АЕК - Легия
АЕК - Легия: обзор матча 07 августа 2025
АЕК
07.08.2025, четверг, 19:30
Лига Европы, 3 раунд
4 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Легия
16'
П. Понс
48'
К. Ангильский
78'
Й. Чакон
85'
М. Райович (АГ)
18'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол АЕК - Легия
Завершен
90'
+7
Вторая желтая
Бартош Капустка
90'
+4
Желтая карточка
Jan Ziółkowski
Замена
Юссеф Амин
️️️️➡️️
Đorđe Ivanović
90'
89'
Желтая карточка
Бартош Капустка
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
Милета Райович
85'
80'
Замена
Милета Райович
️️️️➡️️
Жан-Пьер Нсаме
ГОЛ! 3:1!
Йерсон Чакон
Пас отдал
Джимми Суарес
78'
70'
Замена
Рея Морисита
️️️️➡️️
Ваган Бичахчян
70'
Замена
Каспер Чодина
️️️️➡️️
Клауде Гонсалвеш
Замена
Джимми Суарес
️️️️➡️️
Jeremie Gnali
63'
Замена
Enzo Cabrera
️️️️➡️️
Карол Ангильский
63'
Желтая карточка
Godswill Ekpolo
61'
54'
Замена
Migouel Alfarela
️️️️➡️️
Петар Стоянович
ГОЛ! 2:1!
Карол Ангильский
Пас отдал
Jeremie Gnali
48'
45'
+1
Желтая карточка
Ваган Бичахчян
Замена
Хорхе Мирамон
️️️️➡️️
Валентин Роберж
27'
18'
ГОЛ! 1:1!
Жан-Пьер Нсаме
Пас отдал
Бартош Капустка
ГОЛ! 1:0!
Пере Понс
Пас отдал
Jeremie Gnali
16'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Zlatan Alomerović
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
93
Jeremie Gnali
ЦЗ
17
Пере Понс
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
18
Йерсон Чакон
ПВ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Легия
1
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
24
Jan Ziółkowski
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
7
Павел Вшолек
ПВ
18
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
АЕК
51
Андреас Параскевас
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
2
Petros Ioannou
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
24
Danny
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
20
Юссеф Амин
ЛВ
41
Mathías González
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
36
Christos Loukaidis
ЦФ
37
David Gerasimou
ЦФ
Легия
27
Габриэль Кобыляк
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Марко Бюрх
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
53
Wojciech Urbański
ЦП
11
Каспер Чодина
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
29
Милета Райович
ЦФ
20
Jakub Żewłakow
ЦФ
9
Migouel Alfarela
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
3-2-1-1-3
1
14
Гарсия
93
27
Роберж
17
Понс
7
Ледеш
9
18
Чакон
19
Ангильский
15
Миличевич
22
4-2-1-2-1
1
Тобиаш
30
Стоянович
24
3
Капуади
19
Винагре
8
Августиняк
5
Гонсалвеш
21
Бичахчян
7
Вшолек
67
Капустка
18
Нсаме
27
Роберж
21
Мирамон
21
Мирамон
27
Роберж
93
6
Суарес
6
Суарес
93
9
20
Амин
20
Амин
9
19
Ангильский
30
30
19
Ангильский
5
Гонсалвеш
11
Чодина
11
Чодина
5
Гонсалвеш
21
Бичахчян
25
Морисита
25
Морисита
21
Бичахчян
18
Нсаме
29
Райович
29
Райович
18
Нсаме
30
Стоянович
9
9
30
Стоянович
Остались в запасе
АЕК
Легия
51
Андреас Параскевас
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
2
Petros Ioannou
ЦЗ
24
Danny
ЦП
41
Mathías González
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
36
Christos Loukaidis
ЦФ
37
David Gerasimou
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
27
Габриэль Кобыляк
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Марко Бюрх
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
53
Wojciech Urbański
ЦП
20
Jakub Żewłakow
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
51
Андреас Параскевас
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
2
Petros Ioannou
ЦЗ
24
Danny
ЦП
41
Mathías González
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
36
Christos Loukaidis
ЦФ
37
David Gerasimou
ЦФ
Остались в запасе
27
Габриэль Кобыляк
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Марко Бюрх
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
53
Wojciech Urbański
ЦП
20
Jakub Żewłakow
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча АЕК - Легия
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
АЕК-Арена
Последние матчи
Все
АЕК
Легия
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Польша. Экстракласа, 4 тур
Легия
3 : 1
10.08.2025
ГКС Катовице
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
Польша. Экстракласа, 3 тур
Легия
0 : 0
03.08.2025
Арка
Лига Европы, 2 раунд
Легия
2 : 1
31.07.2025
Баник
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
Лига Европы, 2 раунд
АЕК
2 : 1
31.07.2025
Целе
Лига Европы, 2 раунд
Целе
1 : 1
24.07.2025
АЕК
Лига Европы, 1 раунд
Партизан
2 : 1
17.07.2025
АЕК
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Польша. Экстракласа, 4 тур
Легия
3 : 1
10.08.2025
ГКС Катовице
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
Польша. Экстракласа, 3 тур
Легия
0 : 0
03.08.2025
Арка
Лига Европы, 2 раунд
Легия
2 : 1
31.07.2025
Баник
