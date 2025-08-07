Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Хэкен - Бранн
Хэкен - Бранн: обзор матча 07 августа 2025
Хэкен
07.08.2025, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Бранн
28'
С. Атли Магнуссон
57'
С. Атли Магнуссон
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Хэкен - Бранн
Завершен
89'
Замена
Никлас Кастро
️️️️➡️️
Eggert Aron Guðmundsson
Замена
Sigge Jansson
️️️️➡️️
Адам Лундквист
87'
Замена
Срджан Хрстич
️️️️➡️️
Adrian Svanback
87'
76'
Замена
Denzel De Roeve
️️️️➡️️
Торе Педерсен
76'
Замена
Markus Haaland
️️️️➡️️
Саэвар Атли Магнуссон
Замена
Sanders Ngabo
️️️️➡️️
Silas Andersen
74'
61'
Замена
Фредрик-Паллесен Кнудсен
️️️️➡️️
Джафет Сери
61'
Замена
Бор Финне
️️️️➡️️
Ульрик Матисен
Замена
John Paul Dembe
️️️️➡️️
Isak Brusberg
58'
Замена
Миккель Ригор
️️️️➡️️
Samuel Leach Holm
58'
57'
ГОЛ! 0:2!
Саэвар Атли Магнуссон
Пас отдал
Ульрик Матисен
49'
Желтая карточка
Торе Педерсен
28'
ГОЛ! 0:1!
Саэвар Атли Магнуссон
26'
Желтая карточка
Якоб Серенсен
16'
Пенальти не реализован
Йоахим Солтведт
Желтая карточка
Мариус Лоде
15'
7'
Желтая карточка
Саэвар Атли Магнуссон
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
99
Этрит Бериша
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
11
Julius Lindberg
ЦЗ
4
Мариус Лоде
ЦЗ
23
Olle Samuelsson
ЦЗ
8
Silas Andersen
ЦП
15
Samuel Leach Holm
ЦП
14
Симон Густафсон
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
24
Амор Лаюни
ЛВ
20
Adrian Svanback
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
26
Eivind Helland
ЦЗ
2
Джафет Сери
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
8
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Эмиль Корнвиг
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
44
Harry Hilvenius
ЦЗ
35
Sigge Jansson
ЦЗ
28
Filip Ohman
ЦЗ
22
Nikola Zecevic
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
31
Lasse Madsen
ЦП
7
Sanders Ngabo
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
9
Срджан Хрстич
ЦФ
18
Danilo Al-Saed
ЦФ
19
John Paul Dembe
ЦФ
Бранн
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
21
Denzel De Roeve
ЦЗ
43
Rasmus Holten
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
9
Никлас Кастро
ЛВ
7
Мадс Хансен
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
32
Markus Haaland
ЦФ
4-4-1-1
99
Бериша
21
Лундквист
4
Лоде
23
11
8
14
Густафсон
39
15
24
Лаюни
20
4-4-1-1
1
Дюнгеланд
23
Педерсен
26
2
Сери
18
Серенсен
8
Майре
10
Корнвиг
19
17
Солтведт
14
Матисен
22
Магнуссон
21
Лундквист
35
35
21
Лундквист
8
7
7
8
15
10
Ригор
10
Ригор
15
20
9
Хрстич
9
Хрстич
20
39
19
19
39
23
Педерсен
21
21
23
Педерсен
2
Сери
3
Кнудсен
3
Кнудсен
2
Сери
19
9
Кастро
9
Кастро
19
14
Матисен
11
Финне
11
Финне
14
Матисен
22
Магнуссон
32
32
22
Магнуссон
Остались в запасе
Хэкен
Бранн
1
Андреас Линде
ВР
44
Harry Hilvenius
ЦЗ
28
Filip Ohman
ЦЗ
22
Nikola Zecevic
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
31
Lasse Madsen
ЦП
18
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
43
Rasmus Holten
ЦЗ
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
7
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
44
Harry Hilvenius
ЦЗ
28
Filip Ohman
ЦЗ
22
Nikola Zecevic
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
31
Lasse Madsen
ЦП
18
Danilo Al-Saed
ЦФ
Остались в запасе
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
43
Rasmus Holten
ЦЗ
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
7
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Пако Йохансен
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Хэкен - Бранн
1
3
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Bravida Arena, Gothenburg
Новости команд
Все
Хэкен
Бранн
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
6 августа, 08:56
«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
30 июля, 09:23
«Зальцбург» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.65
29 июля, 10:56
«Бранн» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025
23 июля, 18:50
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 09:05
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
6 августа, 08:56
«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
30 июля, 09:23
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 09:05
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
16 июля, 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
16 июля, 08:49
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
6 августа, 08:56
«Зальцбург» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.65
29 июля, 10:56
«Бранн» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025
23 июля, 18:50
«Бранн» – «Зальцбург»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 3.20
22 июля, 08:27
Фанаты «Бранна» пожертвовали деньги в детский дом Алматы
30 августа 2024, 12:35
1
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Последние матчи
Все
Хэкен
Бранн
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Дегерфорс
0 : 0
10.08.2025
Хэкен
Лига Европы, 3 раунд
Хэкен
0 : 2
07.08.2025
Бранн
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
Хэкен
1 : 2
03.08.2025
Эльфсборг
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Сарпсборг 08
1 : 4
02.08.2025
Бранн
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Дегерфорс
0 : 0
10.08.2025
Хэкен
Лига Европы, 3 раунд
Хэкен
0 : 2
07.08.2025
Бранн
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
Хэкен
1 : 2
03.08.2025
Эльфсборг
Лига Европы, 2 раунд
Хэкен
2 : 1
31.07.2025
Андерлехт
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
Лига Европы, 3 раунд
Хэкен
0 : 2
07.08.2025
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Сарпсборг 08
1 : 4
02.08.2025
Бранн
Лига чемпионов, 2 раунд
Зальцбург
1 : 1
30.07.2025
Бранн
Лига чемпионов, 2 раунд
Бранн
1 : 4
23.07.2025
Зальцбург
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: