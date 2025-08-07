Введите ваш ник на сайте
Лига Европы
Фредрикстад - Мидтьюлланд
Фредрикстад - Мидтьюлланд: обзор матча 07 августа 2025
Фредрикстад
07.08.2025, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
77'
Й. Бьярталид
14'
Франкулину
32'
M. Krüger-Johnsen
79'
Д. Кастильо
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Фредрикстад - Мидтьюлланд
Завершен
83'
Замена
Friday Etim
️️️️➡️️
Франкулину
82'
Желтая карточка
Han-Beom Lee
79'
ГОЛ! 1:3!
Денил Кастильо
Пас отдал
Вальдемар Андреасен
ГОЛ! 1:2!
Йоаннес Бьярталид
Пас отдал
Oskar Öhlenschlaeger
77'
Замена
Рокко Роберт Шеин
️️️️➡️️
Patrick Metcalfe
71'
71'
Замена
Вальдемар Андреасен
️️️️➡️️
Дарио Осорио
Замена
Henrik Skogvold
️️️️➡️️
E. Holten
71'
63'
Замена
Виктор Бак Йенсен
️️️️➡️️
Паулиньо
63'
Замена
Денил Кастильо
️️️️➡️️
Жуниор Брумадо
63'
Замена
Арал Симсир
️️️️➡️️
Mikel Krüger-Johnsen
Замена
Йоаннес Бьярталид
️️️️➡️️
Sondre Sørløkk
57'
Замена
Соломон Овусу
️️️️➡️️
Daniel Eid
57'
32'
ГОЛ! 0:2!
Mikel Krüger-Johnsen
Пас отдал
Дарио Осорио
14'
ГОЛ! 0:1!
Франкулину
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фредрикстад
77
Martin Borsheim
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
4
Stian Stray Molde
ЦЗ
16
Daniel Eid
ЦЗ
22
Maxwell Woledzi
ЦП
13
Sondre Sørløkk
ЦП
6
Леонард Овусу
ЦП
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
11
Patrick Metcalfe
ЦФ
20
Oskar Öhlenschlaeger
ЦФ
9
E. Holten
ЦФ
Главный тренер
Андреас Хаген
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
24
Оливер Серенсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
13
Адам Габриэль
ЦП
11
Дарио Осорио
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
7
Франкулину
ЦФ
41
Mikel Krüger-Johnsen
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Фредрикстад
1
Oystein Ovretveit
ВР
25
Langbraten Ole
ВР
2
Kennedy Ikechukwu Okpaleke
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Ludvik Begby
ЦЗ
32
Jesper Johnsson Solberg
ЦЗ
28
Соломон Овусу
ОП
40
Eirik Granaas
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
14
Йоаннес Бьярталид
ЦП
3
Brage Skaret
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
31
Liam Selin
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
34
Gustav Bjerge
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
80
Дани Силва
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
58
Арал Симсир
ЛВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
90
Friday Etim
ЦФ
3-3-4
77
5
Рафн
16
4
22
13
6
Овусу
12
9
20
11
3-3-1-3
16
Олафссон
29
Паулиньо
22
Серенсен
3
24
Серенсен
19
13
Габриэль
11
Осорио
41
7
Франкулину
74
Брумадо
16
28
Овусу
28
Овусу
16
11
19
Шеин
19
Шеин
11
13
14
Бьярталид
14
Бьярталид
13
9
23
23
9
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
74
Брумадо
21
Кастильо
21
Кастильо
74
Брумадо
11
Осорио
20
Андреасен
20
Андреасен
11
Осорио
41
58
Симсир
58
Симсир
41
7
Франкулину
90
90
7
Франкулину
Статистика матча Фредрикстад - Мидтьюлланд
1
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Fredrikstad Stadion, Fredrikstad
