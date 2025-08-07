Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
ПАОК - Вольфсберг
ПАОК - Вольфсберг: обзор матча 07 августа 2025
ПАОК
07.08.2025, четверг, 20:30
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Вольфсберг
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол ПАОК - Вольфсберг
Завершен
Желтая карточка
Магомед Оздоев
90'
+5
85'
Замена
️️️️➡️️
Симон Пизингер
85'
Замена
Fabian Wohlmuth
️️️️➡️️
Boris Matic
Замена
Шола Шоретайр
️️️️➡️️
Яннис Константелиас
84'
77'
Замена
Деян Зукич
️️️️➡️️
Emmanuel Agyemang
77'
Замена
Давид Атанга
️️️️➡️️
Тьерно Балло
Желтая карточка
Лука Иванушец
76'
Замена
Лука Иванушец
️️️️➡️️
Тайсон
75'
Замена
Магомед Оздоев
️️️️➡️️
Мади Камара
70'
Замена
Anestis Mythou
️️️️➡️️
Федор Чалов
70'
67'
Замена
Angelo Gattermayer
️️️️➡️️
Донис Авдияй
Желтая карточка
Суалихо Мейте
49'
39'
Желтая карточка
Доминик Баумгартнер
Желтая карточка
Яннис Константелиас
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
65
Яннис Константелиас
АП
11
Тайсон
ЦФ
9
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Вольфсберг
12
Николас Польстер
ВР
37
Николас Виммер
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
15
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
2
Boris Matic
ЦЗ
77
Рене Реннер
ЦП
34
Emmanuel Agyemang
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
11
Тьерно Балло
АП
10
Донис Авдияй
ЛВ
Главный тренер
Манфред Шмид
ПАОК
88
Лука Гугешашвили
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
47
Шола Шоретайр
ПВ
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
56
Anestis Mythou
ЦФ
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
13
Tobias Gruber
ЦЗ
31
Fabian Wohlmuth
ЦЗ
6
Florent Hajdini
ЦП
17
Давид Атанга
ЦП
30
Marco Sulzner
ЦП
10
Деян Зукич
АП
32
Маркус Пинк
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
4-3-1-2
1
Павленка
21
Баба
3
Кенни
5
Михайлидис
16
Кедзиора
2
Камара
8
Мейте
14
Живкович
65
Константелиас
9
Чалов
11
Тайсон
4-4-2
12
Польстер
22
Баумгартнер
15
2
37
Виммер
34
18
Шепф
8
Пизингер
77
Реннер
11
Балло
10
Авдияй
Статистика матча ПАОК - Вольфсберг
4
1
Желтые карточки
4
1
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог
(Силькеборг)
Стадион:
Тумба
Новости команд
Все
ПАОК
Вольфсберг
В ПАОКе прокомментировали ситуацию с возможным уходом Чалова
Вчера, 15:08
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
В ПАОКе отреагировали на новость об уходе Чалова
13 августа, 23:31
1
Реакция Чалова на новость про уход из ПАОКа
13 августа, 20:58
⚡️ Чалов близок к уходу из ПАОКа
13 августа, 19:00
8
В ПАОКе прокомментировали ситуацию с возможным уходом Чалова
Вчера, 15:08
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
В ПАОКе отреагировали на новость об уходе Чалова
13 августа, 23:31
1
Реакция Чалова на новость про уход из ПАОКа
13 августа, 20:58
⚡️ Чалов близок к уходу из ПАОКа
13 августа, 19:00
8
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
22 июня, 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
26 мая, 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
8 августа 2024, 16:17
2
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
28 июля 2022, 07:31
Последние матчи
Все
ПАОК
Вольфсберг
Лига Европы, 3 раунд
Вольфсберг
0 : 1
14.08.2025
ПАОК
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия
0 : 2
10.08.2025
Вольфсберг
Лига Европы, 3 раунд
ПАОК
0 : 0
07.08.2025
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
0 : 2
02.08.2025
Альтах
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
1 : 1
24.05.2025
Вольфсберг
Лига Европы, 3 раунд
Вольфсберг
0 : 1
14.08.2025
ПАОК
Лига Европы, 3 раунд
ПАОК
0 : 0
07.08.2025
Вольфсберг
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 0
11.05.2025
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
Олимпиакос
4 : 2
04.05.2025
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 1
27.04.2025
Панатинаикос
Лига Европы, 3 раунд
Вольфсберг
0 : 1
14.08.2025
ПАОК
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия
0 : 2
10.08.2025
Вольфсберг
Лига Европы, 3 раунд
ПАОК
0 : 0
07.08.2025
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
0 : 2
02.08.2025
Альтах
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
1 : 1
24.05.2025
Вольфсберг
