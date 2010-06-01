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Судьи
Главный судья:
Шпилев Д.А.(Бд.)

Калуга - Рязань

01.06.2010, Вторник, 18:30 мск Калуга, стадион Смена Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 7 тур Калуга - Звезда Рз
Россия. Кубок (2010/2011)
50 тур
29 апреля, четверг 17:00 Рязань 2:1 Калуга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 30 17 6 7 59:26 +33 57
2. 30 16 8 6 53:32 +21 56
3. 30 16 7 7 47:32 +15 55
4. Факел 30 15 9 6 53:28 +25 54
5. 30 17 2 11 51:33 +18 53
6. Витязь 30 15 7 8 53:34 +19 52
7. Металлург Лп 30 15 5 10 41:36 +5 50
8. Зенит Пз 30 13 11 6 48:36 +12 50
9. Локомотив Лс 30 14 6 10 40:31 +9 48
10. Калуга 30 12 7 11 27:31 -4 43
11. Рязань 30 12 6 12 37:49 -12 42
12. Сатурн 30 11 4 15 40:45 -5 37
13. Орел 30 7 10 13 44:43 +1 31
14. 30 6 8 16 28:42 -14 26
15. Знамя Труда 30 2 5 23 26:71 -45 11
16. 30 0 3 27 11:89 -78 3
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