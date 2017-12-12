Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Брук-Бет Термалица
Корона - Брук-Бет Термалица: онлайн-трансляция 07 марта 2026
Корона
07.03.2026, суббота, 18:00
Польша. Экстракласа, 24 тур
- : -
Не начался
Брук-Бет Термалица
Матч
Таблица
Статистика матча Корона - Брук-Бет Термалица
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
21 февраля, 11:22
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
12 декабря 2017, 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
19 июня 2017, 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
31 января 2016, 10:53
1
Больше новостей
Польша. Экстракласа
Польша. Экстракласа, 5 тур
Мотор Люблин
- : -
16.08.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 5 тур
ГКС Катовице
- : -
16.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 5 тур
Лех
- : -
16.08.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 5 тур
Погонь
- : -
17.08.2025
Гурник
Польша. Экстракласа, 5 тур
Радомяк
- : -
17.08.2025
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 5 тур
Польша. Экстракласа, 5 тур
Висла Плоцк
- : -
17.08.2025
Легия
Польша. Экстракласа, 5 тур
Брук-Бет Термалица
- : -
17.08.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 6 тур
Радомяк
- : -
22.08.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 4 тур
Гурник
0 : 1
08.08.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 4 тур
Корона
3 : 0
08.08.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 3 тур
Брук-Бет Термалица
1 : 1
02.08.2025
Погонь
Польша. Экстракласа, 3 тур
Заглембе
1 : 1
01.08.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 2 тур
Корона
0 : 2
27.07.2025
Легия
Польша. Экстракласа, 4 тур
Польша. Экстракласа, 4 тур
Гурник
0 : 1
08.08.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 3 тур
Брук-Бет Термалица
1 : 1
02.08.2025
Погонь
Польша. Экстракласа, 2 тур
Краковия
2 : 0
25.07.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 1 тур
Ягеллония
0 : 4
18.07.2025
Брук-Бет Термалица
