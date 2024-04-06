Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Заглембе
Пяст - Заглембе: онлайн-трансляция 07 марта 2026
Пяст
07.03.2026, суббота, 18:00
Польша. Экстракласа, 24 тур
- : -
Не начался
Заглембе
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Пяст - Заглембе
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Пяст
Заглембе
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
6 апреля 2024, 12:36
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
26 апреля 2022, 15:58
1
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
26 апреля 2022, 13:59
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
25 апреля 2022, 23:21
Жигулев вслед за Башкировым покинул польский «Заглембе»
21 апреля 2022, 00:12
1
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
1 июля 2021, 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
26 июня 2021, 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
23 августа 2019, 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
21 августа 2019, 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
30 января 2018, 06:54
2
Польша. Экстракласа
Все
Текущие
Будущие
Польша. Экстракласа, 5 тур
Мотор Люблин
- : -
16.08.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 5 тур
ГКС Катовице
- : -
16.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 5 тур
Лех
- : -
16.08.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 5 тур
Погонь
- : -
17.08.2025
Гурник
Польша. Экстракласа, 5 тур
Радомяк
- : -
17.08.2025
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 5 тур
Мотор Люблин
- : -
16.08.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 5 тур
ГКС Катовице
- : -
16.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 5 тур
Лех
- : -
16.08.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 5 тур
Погонь
- : -
17.08.2025
Гурник
Польша. Экстракласа, 5 тур
Радомяк
- : -
17.08.2025
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 5 тур
Висла Плоцк
- : -
17.08.2025
Легия
Польша. Экстракласа, 5 тур
Брук-Бет Термалица
- : -
17.08.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 6 тур
Радомяк
- : -
22.08.2025
Брук-Бет Термалица
Последние матчи
Все
Пяст
Заглембе
Польша. Экстракласа, 5 тур
Заглембе
6 : 2
15.08.2025
Лехия
Польша. Экстракласа, 3 тур
Висла Плоцк
2 : 0
01.08.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 3 тур
Заглембе
1 : 1
01.08.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 2 тур
ГКС Катовице
2 : 2
28.07.2025
Заглембе
Польша. Экстракласа, 2 тур
Пяст
0 : 1
26.07.2025
Гурник
Польша. Экстракласа, 3 тур
Висла Плоцк
2 : 0
01.08.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 2 тур
Пяст
0 : 1
26.07.2025
Гурник
Польша. Экстракласа, 34 тур
Лех
1 : 0
24.05.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 33 тур
Пяст
2 : 0
17.05.2025
Гурник
Польша. Экстракласа, 32 тур
Мотор Люблин
1 : 4
09.05.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 5 тур
Заглембе
6 : 2
15.08.2025
Лехия
Польша. Экстракласа, 3 тур
Заглембе
1 : 1
01.08.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 2 тур
ГКС Катовице
2 : 2
28.07.2025
Заглембе
Польша. Экстракласа, 1 тур
Видзев
1 : 0
19.07.2025
Заглембе
Польша. Экстракласа, 34 тур
Заглембе
1 : 2
24.05.2025
Краковия
