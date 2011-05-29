«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России

Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»

Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона

Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»