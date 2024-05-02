Введите ваш ник на сайте
Ингольштадт - Вальдхоф Мангейм: онлайн-трансляция 16 мая 2026

Ингольштадт
16.05.2026, суббота, 14:30
Германия. Третья Лига, 38 тур
- : -
Не начался
Вальдхоф Мангейм
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Ингольштадт - Вальдхоф Мангейм
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Ингольштадт
Вальдхоф Мангейм
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2 мая 2024, 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
26 октября 2021, 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
24 февраля 2018, 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
16 января 2018, 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
19 декабря 2017, 22:24
Больше новостей
Германия. Третья Лига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Третья Лига, 3 тур
Веен
- : -
22.08.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 3 тур
Штутгарт II
- : -
23.08.2025
Ферль
Германия. Третья Лига, 3 тур
Ян Регенсбург
- : -
23.08.2025
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 3 тур
Оснабрюк
- : -
23.08.2025
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 3 тур
Алемания
- : -
23.08.2025
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 3 тур
Последние матчи
Все
Ингольштадт
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 2 тур
Штутгарт II
2 : 1
10.08.2025
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ганза
1 : 0
10.08.2025
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 1 тур
Ингольштадт
1 : 1
02.08.2025
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 1 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 2
02.08.2025
Ферль
Германия. Третья Лига, 38 тур
Энерги
1 : 4
17.05.2025
Ингольштадт
