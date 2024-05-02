Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ингольштадт - Эрцгебирге
Ингольштадт - Эрцгебирге: онлайн-трансляция 02 мая 2026
Ингольштадт
02.05.2026, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 36 тур
- : -
Не начался
Эрцгебирге
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ингольштадт - Эрцгебирге
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Ингольштадт
Эрцгебирге
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2 мая 2024, 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
26 октября 2021, 22:59
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
11 сентября 2021, 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
8 мая 2020, 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
5 мая 2020, 14:33
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2 мая 2024, 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
26 октября 2021, 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
24 февраля 2018, 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
16 января 2018, 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
19 декабря 2017, 22:24
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
11 сентября 2021, 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
8 мая 2020, 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
5 мая 2020, 14:33
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»
8 ноября 2019, 16:46
15
«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги
15 октября 2019, 13:33
25
Больше новостей
Германия. Третья Лига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Третья Лига, 3 тур
Веен
- : -
22.08.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 3 тур
Штутгарт II
- : -
23.08.2025
Ферль
Германия. Третья Лига, 3 тур
Ян Регенсбург
- : -
23.08.2025
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 3 тур
Оснабрюк
- : -
23.08.2025
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 3 тур
Алемания
- : -
23.08.2025
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 3 тур
Веен
- : -
22.08.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 3 тур
Штутгарт II
- : -
23.08.2025
Ферль
Германия. Третья Лига, 3 тур
Ян Регенсбург
- : -
23.08.2025
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 3 тур
Оснабрюк
- : -
23.08.2025
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 3 тур
Алемания
- : -
23.08.2025
Мюнхен 1860
Последние матчи
Все
Ингольштадт
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 2 тур
Штутгарт II
2 : 1
10.08.2025
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ульм 1846
1 : 0
09.08.2025
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 1 тур
Эрцгебирге
0 : 0
03.08.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 1 тур
Ингольштадт
1 : 1
02.08.2025
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 38 тур
Энерги
1 : 4
17.05.2025
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 2 тур
Штутгарт II
2 : 1
10.08.2025
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 1 тур
Ингольштадт
1 : 1
02.08.2025
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 38 тур
Энерги
1 : 4
17.05.2025
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 37 тур
Ингольштадт
2 : 3
10.05.2025
Веен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Эрцгебирге
1 : 0
04.05.2025
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ульм 1846
1 : 0
09.08.2025
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 1 тур
Эрцгебирге
0 : 0
03.08.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 38 тур
Мюнхен 1860
1 : 1
17.05.2025
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Эрцгебирге
1 : 0
04.05.2025
Ингольштадт
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: