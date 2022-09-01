Введите ваш ник на сайте
Ферль - Виктория: онлайн-трансляция 18 апреля 2026

Ферль
18.04.2026, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 34 тур
- : -
Не начался
Виктория
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Ферль - Виктория
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Ферль
Виктория
Кубок Германии. «Бавария» забила пять голов «Виктории»
1 сентября 2022, 00:18
Кубок Германии. «Бавария» забила пять голов «Виктории»
1 сентября 2022, 00:18
Больше новостей
Германия. Третья Лига
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Ферль
Виктория
Германия. Третья Лига, 2 тур
Саарбрюккен
2 : 1
09.08.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 1 тур
Виктория
2 : 0
03.08.2025
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Оснабрюк
2 : 0
02.05.2025
Виктория
