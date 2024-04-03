Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Саарбрюккен - Мюнхен 1860
Саарбрюккен - Мюнхен 1860: онлайн-трансляция 18 апреля 2026
Саарбрюккен
18.04.2026, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 34 тур
- : -
Не начался
Мюнхен 1860
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Саарбрюккен - Мюнхен 1860
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Саарбрюккен
Мюнхен 1860
Определился первый финалист Кубка Германии
3 апреля 2024, 00:07
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
13 марта 2024, 14:25
3
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
6 декабря 2023, 22:33
Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» за неуважение к фанатам
3 ноября 2023, 22:49
Кубок Германии. «Бавария» вылетела от клуба 3-й Бундеслиги, пропустив на 96-й минуте (1:2)
2 ноября 2023, 01:00
Определился первый финалист Кубка Германии
3 апреля 2024, 00:07
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
13 марта 2024, 14:25
3
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
6 декабря 2023, 22:33
Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» за неуважение к фанатам
3 ноября 2023, 22:49
Кубок Германии. «Бавария» вылетела от клуба 3-й Бундеслиги, пропустив на 96-й минуте (1:2)
2 ноября 2023, 01:00
«Вообще ничто не указывало, что он станет большим тренером». Бушуев – о Нагельсмане
23 июня 2022, 11:33
«Матч ТВ»: бывший тренер «Мюнхена 1860» Бушуев возглавит «Велес»
15 декабря 2021, 12:59
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы
23 мая 2019, 09:55
5
Защитник «Мюнхена 1860» Классен: «Откажусь от предложения Лева и буду ждать вызова в сборную России»
16 ноября 2018, 15:20
15
Больше новостей
Германия. Третья Лига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Третья Лига, 3 тур
Веен
- : -
22.08.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 3 тур
Штутгарт II
- : -
23.08.2025
Ферль
Германия. Третья Лига, 3 тур
Ян Регенсбург
- : -
23.08.2025
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 3 тур
Оснабрюк
- : -
23.08.2025
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 3 тур
Алемания
- : -
23.08.2025
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 3 тур
Веен
- : -
22.08.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 3 тур
Штутгарт II
- : -
23.08.2025
Ферль
Германия. Третья Лига, 3 тур
Ян Регенсбург
- : -
23.08.2025
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 3 тур
Оснабрюк
- : -
23.08.2025
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 3 тур
Алемания
- : -
23.08.2025
Мюнхен 1860
Последние матчи
Все
Саарбрюккен
Мюнхен 1860
Германия. Кубок, 1 раунд
Саарбрюккен
1 : 3
15.08.2025
Магдебург
Германия. Третья Лига, 2 тур
Мюнхен 1860
3 : 1
09.08.2025
Оснабрюк
Германия. Третья Лига, 2 тур
Саарбрюккен
2 : 1
09.08.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 1 тур
Энерги
3 : 3
02.08.2025
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 1 тур
Рот-Вайсс
1 : 1
01.08.2025
Мюнхен 1860
Германия. Кубок, 1 раунд
Саарбрюккен
1 : 3
15.08.2025
Магдебург
Германия. Третья Лига, 2 тур
Саарбрюккен
2 : 1
09.08.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 1 тур
Энерги
3 : 3
02.08.2025
Саарбрюккен
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Айнтрахт
2 : 2
27.05.2025
Саарбрюккен
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Саарбрюккен
0 : 2
23.05.2025
Айнтрахт
Германия. Третья Лига, 2 тур
Мюнхен 1860
3 : 1
09.08.2025
Оснабрюк
Германия. Третья Лига, 1 тур
Рот-Вайсс
1 : 1
01.08.2025
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Мюнхен 1860
1 : 1
17.05.2025
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Ферль
2 : 2
10.05.2025
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 36 тур
Мюнхен 1860
1 : 3
03.05.2025
Рот-Вайсс
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: