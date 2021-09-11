Вальдхоф Мангейм

«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи

«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии

Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус

«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»

«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги