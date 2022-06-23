Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Мюнхен 1860 - Веен
Мюнхен 1860 - Веен: онлайн-трансляция 14 марта 2026
Мюнхен 1860
14.03.2026, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 29 тур
- : -
Не начался
Веен
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мюнхен 1860 - Веен
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Мюнхен 1860
Веен
«Вообще ничто не указывало, что он станет большим тренером». Бушуев – о Нагельсмане
23 июня 2022, 11:33
23 июня 2022, 11:33
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
15 декабря 2021, 12:59
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
Кубок Германии. «Боруссия М» обыграла «Фортуну», единственный мяч забил Т. Азар и другие результаты
24 октября 2017, 21:25
7 августа 2021, 23:43
Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы
23 мая 2019, 09:55
5
«Вообще ничто не указывало, что он станет большим тренером». Бушуев – о Нагельсмане
23 июня 2022, 11:33
«Матч ТВ»: бывший тренер «Мюнхена 1860» Бушуев возглавит «Велес»
15 декабря 2021, 12:59
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы
23 мая 2019, 09:55
5
Защитник «Мюнхена 1860» Классен: «Откажусь от предложения Лева и буду ждать вызова в сборную России»
16 ноября 2018, 15:20
15
Кубок Германии. «Зандхаузен» с капитаном Жировым уступил «Лейпцигу», «Боруссия» Д благодаря хет-трику Холанда разгромила «Вехен»
7 августа 2021, 23:43
Кубок Германии. «Боруссия М» обыграла «Фортуну», единственный мяч забил Т. Азар и другие результаты
24 октября 2017, 21:25
Больше новостей
Германия. Третья Лига
Германия. Третья Лига, 3 тур
Веен
- : -
22.08.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 3 тур
Штутгарт II
- : -
23.08.2025
Ферль
Германия. Третья Лига, 3 тур
Ян Регенсбург
- : -
23.08.2025
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 3 тур
Оснабрюк
- : -
23.08.2025
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 3 тур
Алемания
- : -
23.08.2025
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 3 тур
Веен
- : -
22.08.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 3 тур
Штутгарт II
- : -
23.08.2025
Ферль
Германия. Третья Лига, 3 тур
Ян Регенсбург
- : -
23.08.2025
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 3 тур
Оснабрюк
- : -
23.08.2025
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 3 тур
Алемания
- : -
23.08.2025
Мюнхен 1860
Последние матчи
Мюнхен 1860
Веен
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ферль
2 : 2
09.08.2025
Веен
Германия. Третья Лига, 2 тур
Мюнхен 1860
3 : 1
09.08.2025
Оснабрюк
Германия. Третья Лига, 1 тур
Веен
3 : 1
03.08.2025
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 1 тур
Рот-Вайсс
1 : 1
01.08.2025
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Мюнхен 1860
1 : 1
17.05.2025
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 2 тур
Мюнхен 1860
3 : 1
09.08.2025
Оснабрюк
Германия. Третья Лига, 1 тур
Рот-Вайсс
1 : 1
01.08.2025
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Мюнхен 1860
1 : 1
17.05.2025
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Ферль
2 : 2
10.05.2025
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 36 тур
Мюнхен 1860
1 : 3
03.05.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ферль
2 : 2
09.08.2025
Веен
Германия. Третья Лига, 1 тур
Веен
3 : 1
03.08.2025
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 38 тур
Веен
2 : 1
17.05.2025
Алемания
Германия. Третья Лига, 37 тур
Ингольштадт
2 : 3
10.05.2025
Веен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
