Кубок Германии. «Зандхаузен» с капитаном Жировым уступил «Лейпцигу», «Боруссия» Д благодаря хет-трику Холанда разгромила «Вехен»

Ройс забил самый быстрый гол в истории Кубка Германии после выхода на замену