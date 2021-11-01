Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Вальдхоф Мангейм - Ганза
Вальдхоф Мангейм - Ганза: онлайн-трансляция 24 января 2026
Вальдхоф Мангейм
24.01.2026, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 21 тур
- : -
Не начался
Ганза
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вальдхоф Мангейм - Ганза
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Вальдхоф Мангейм
Ганза
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
15 августа 2017, 06:06
6
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
15 августа 2017, 06:06
6
Германия. Третья Лига
Германия. Третья Лига, 3 тур
Веен
- : -
22.08.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 3 тур
Штутгарт II
- : -
23.08.2025
Ферль
Германия. Третья Лига, 3 тур
Ян Регенсбург
- : -
23.08.2025
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 3 тур
Оснабрюк
- : -
23.08.2025
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 3 тур
Алемания
- : -
23.08.2025
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 3 тур
Веен
- : -
22.08.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 3 тур
Штутгарт II
- : -
23.08.2025
Ферль
Германия. Третья Лига, 3 тур
Ян Регенсбург
- : -
23.08.2025
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 3 тур
Оснабрюк
- : -
23.08.2025
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 3 тур
Алемания
- : -
23.08.2025
Мюнхен 1860
Последние матчи
Вальдхоф Мангейм
Ганза
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ганза
1 : 0
10.08.2025
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 1 тур
Эрцгебирге
0 : 0
03.08.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 1 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 2
02.08.2025
Ферль
Германия. Третья Лига, 38 тур
Арминия
1 : 0
17.05.2025
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ганза
1 : 0
10.08.2025
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 1 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 2
02.08.2025
Ферль
Германия. Третья Лига, 38 тур
Арминия
1 : 0
17.05.2025
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 37 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 0
10.05.2025
Динамо
Германия. Третья Лига, 36 тур
Энерги
2 : 4
04.05.2025
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ганза
1 : 0
10.08.2025
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 1 тур
Эрцгебирге
0 : 0
03.08.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Ганза
1 : 3
10.05.2025
Энерги
Германия. Третья Лига, 26 тур
Унтерхахинг
0 : 2
07.05.2025
Ганза
