Рот-Вайсс - Хавелсе: онлайн-трансляция 24 января 2026

Рот-Вайсс
24.01.2026, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 21 тур
- : -
Не начался
Хавелсе
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Рот-Вайсс - Хавелсе
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Рот-Вайсс
Хавелсе
Дерби двух «Боруссий», «РБ Лейпциг» сыграет с «Вольфсбургом» и другие пары 1/4 финала Кубка Германии
8 февраля 2021, 09:34
Кубок Германии. «Байер» вылетел от «Рот-Вайсса», «Боруссия» Д вышла в четвертьфинал
3 февраля 2021, 01:56
Больше новостей
Германия. Третья Лига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Третья Лига, 3 тур
Веен
- : -
22.08.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 3 тур
Штутгарт II
- : -
23.08.2025
Ферль
Германия. Третья Лига, 3 тур
Ян Регенсбург
- : -
23.08.2025
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 3 тур
Оснабрюк
- : -
23.08.2025
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 3 тур
Алемания
- : -
23.08.2025
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 3 тур
Последние матчи
Все
Рот-Вайсс
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 2 тур
Хавелсе
1 : 1
09.08.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 1 тур
Хоффенхайм II
0 : 0
02.08.2025
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 1 тур
Рот-Вайсс
1 : 1
01.08.2025
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Штутгарт II
1 : 1
17.05.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 37 тур
Рот-Вайсс
3 : 1
11.05.2025
Оснабрюк
Германия. Третья Лига, 2 тур
