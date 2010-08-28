Торпедо Вл - Псков-747

|8 тур
|25 мая, вторник
|18:30
|Псков-747
|1:1
|Торпедо Вл
|8 тур
|25 мая, вторник
|18:30
|Псков-747
|1:1
|Торпедо Вл
|33 тур
|30 сентября, среда
|18:00
|Торпедо Вл
|3:1
|Псков-747
|13 тур
|18 июня, четверг
|18:00
|Псков-747
|1:1
|Торпедо Вл
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Торпедо Вл
|32
|20
|8
|4
|64:25
|+39
|68
|2.
|32
|19
|7
|6
|58:30
|+28
|64
|3.
|32
|17
|9
|6
|49:29
|+20
|60
|4.
|32
|16
|7
|9
|51:36
|+15
|55
|5.
|Череповец
|32
|14
|7
|11
|40:38
|+2
|49
|6.
|32
|13
|8
|11
|40:34
|+6
|47
|7.
|32
|14
|4
|14
|41:42
|-1
|46
|8.
|32
|13
|5
|14
|45:41
|+4
|44
|9.
|Волга Тв
|32
|12
|8
|12
|30:29
|+1
|44
|10.
|ЦРФСО
|32
|12
|7
|13
|37:45
|-8
|43
|11.
|Псков-747
|32
|11
|7
|14
|41:55
|-14
|40
|12.
|32
|9
|12
|11
|34:32
|+2
|39
|13.
|Спартак Кс
|32
|10
|8
|14
|29:37
|-8
|38
|14.
|32
|10
|6
|16
|36:44
|-8
|36
|15.
|32
|9
|5
|18
|34:51
|-17
|32
|16.
|Текстильщик Ив
|32
|7
|10
|15
|37:47
|-10
|31
|17.
|32
|4
|6
|22
|27:78
|-51
|18