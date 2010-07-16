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Судьи
Главный судья:
Сельдяков В.В.(Блш.)

Текстильщик - Торпедо Вл

16.07.2010, Пятница, 18:30 мск Иваново, стадион Текстильщик Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 17 тур Текстильщик - Торпедо Вл
Россия. Кубок (2010/2011)
1/128 финала
7 мая, пятница 18:30 Текстильщик 1:1
(3:4)п		 Торпедо Вл
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
31 тур
20 сентября, воскресенье 16:00 Текстильщик 1:0 Торпедо Вл
11 тур
8 июня, понедельник 18:00 Торпедо Вл 4:1 Текстильщик
Россия. Кубок (2009/2010)
1/128 финала
14 мая, четверг 00:00 Торпедо Вл 3:0 Текстильщик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо Вл 32 20 8 4 64:25 +39 68
2. 32 19 7 6 58:30 +28 64
3. 32 17 9 6 49:29 +20 60
4. 32 16 7 9 51:36 +15 55
5. Череповец 32 14 7 11 40:38 +2 49
6. 32 13 8 11 40:34 +6 47
7. 32 14 4 14 41:42 -1 46
8. 32 13 5 14 45:41 +4 44
9. Волга Тв 32 12 8 12 30:29 +1 44
10. ЦРФСО 32 12 7 13 37:45 -8 43
11. Псков-747 32 11 7 14 41:55 -14 40
12. 32 9 12 11 34:32 +2 39
13. Спартак Кс 32 10 8 14 29:37 -8 38
14. 32 10 6 16 36:44 -8 36
15. 32 9 5 18 34:51 -17 32
16. Текстильщик Ив 32 7 10 15 37:47 -10 31
17. 32 4 6 22 27:78 -51 18
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