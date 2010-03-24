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Монако - Сошо

24.03.2010, Среда, 19:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Кубок, 1/4 финала Монако - Сошо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
20 тур
16 января, суббота 23:00 Монако 2:0 Сошо
4 тур
29 августа, суббота 21:00 Сошо 1:0 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
35 тур
13 мая, среда 21:00 Сошо 3:0 Монако
17 тур
7 декабря, воскресенье 19:00 Монако 1:1 Сошо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
22 тур
23 января, среда 22:30 Монако 1:0 Сошо
4 тур
18 августа, суббота 19:10 Сошо 0:3 Монако
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