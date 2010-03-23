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Осер - ПСЖ

23.03.2010, Вторник, 22:45 мск Осер, стадион Аббе-Дешамп Франция. Кубок, 1/4 финала Осер - ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
15 тур
28 ноября, суббота 21:00 ПСЖ 1:0 Осер
Франция. Лига 1 (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 23:00 ПСЖ 1:2 Осер
18 тур
13 декабря, суббота 21:00 Осер 1:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2007/2008)
35 тур
26 апреля, суббота 19:10 ПСЖ 3:1 Осер
17 тур
9 декабря, воскресенье 22:55 Осер 0:1 ПСЖ
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