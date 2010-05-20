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Расписание матчей
Енисей - Смена
Енисей - Смена: обзор матча 20 мая 2010
Енисей
20.05.2010, четверг, 15:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток, 6 тур
0 : 1
Завершен
Смена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Енисей - Смена
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Зенит
1 : 3
27.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 23 тур
Чита
0 : 0
24.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 10 тур
Смена
2 : 0
19.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Смена
3 : 1
17.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Смена
2 : 1
14.05.2018
Динамо Брл
Информация о матче
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