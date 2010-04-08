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Судьи
Главный судья:
Виктор Кашшаи (Будапешт)

Вольфсбург - Фулхэм

08.04.2010, Четверг, 23:05 мск Вольфсбург, стадион Фольксваген Лига Европы, 1/4 финала , ответный матч Вольфсбург - Фулхэм
Первый матч:
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/4 финала
ответный матч		 1 апреля, четверг 23:05 Фулхэм 2:1 Вольфсбург
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