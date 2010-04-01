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Судьи
Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)

Фулхэм - Вольфсбург

01.04.2010, Четверг, 23:05 мск Лондон, стадион Крэвен Коттедж Трансляция: "НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/4 финала , ответный матч Фулхэм - Вольфсбург
Первый матч:
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рома 6 4 1 1 10:5 +5 13
2. Фулхэм 6 3 2 1 8:6 +2 11
3. Базель 6 3 0 3 10:7 +3 9
4. ЦСКА Сф 6 0 1 5 2:12 -10 1
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