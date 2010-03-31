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Судьи
Главный судья:
Массимо Бузакка (Беллинцона)

Арсенал - Барселона

31.03.2010, Среда, 22:45 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: "НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая) Лига Чемпионов, 1/4 финала , ответный матч Арсенал - Барселона
Первый матч:
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 6 4 1 1 12:5 +7 13
2. Олимпиакос 6 3 1 2 4:5 -1 10
3. Стандард 6 1 2 3 7:9 -2 5
4. Алкмаар 6 0 4 2 4:8 -4 4
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