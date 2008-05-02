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Судьи
Главный судья:
Ассистенты: Алексей Андреев (Донецк), Александр Журба (Донец

Металлист - ФК Харьков

02.05.2008, Пятница, 17:00 мск Харьков, стадион ОСК Металлист Чемпионат Украины, 28 тур Металлист - ФК Харьков
Чемпионат Украины (2007/2008)
13 тур
21 октября, воскресенье 19:00 ФК Харьков 0:2 Металлист
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 30 24 2 4 75:24 +51 74
2. Динамо К 30 22 5 3 65:26 +39 71
3. Металлист 30 19 6 5 51:27 +24 63
4. Днепр Дп 30 18 5 7 40:27 +13 59
5. Таврия 30 13 8 9 38:40 -2 47
6. Арсенал К 30 11 9 10 42:36 +6 42
7. Черноморец Од 30 11 5 14 27:33 -6 38
8. Ворскла 30 9 9 12 28:33 -5 36
9. Металлург З 30 9 9 12 24:32 -8 36
10. Карпаты 30 9 6 15 29:41 -12 33
11. Заря 30 9 4 17 27:43 -16 31
12. Металлург Д 30 6 13 11 34:39 -5 31
13. Кривбасс 30 7 9 14 29:39 -10 30
14. ФК Харьков 30 6 9 15 20:32 -12 27
15. Нафтовик-Укрнафта 30 6 8 16 18:38 -20 26
16. Говерла 30 3 9 18 17:54 -37 18
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