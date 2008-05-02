Металлист - ФК Харьков

|13 тур
|21 октября, воскресенье
|19:00
|ФК Харьков
|0:2
|Металлист
|13 тур
|21 октября, воскресенье
|19:00
|ФК Харьков
|0:2
|Металлист
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|30
|24
|2
|4
|75:24
|+51
|74
|2.
|Динамо К
|30
|22
|5
|3
|65:26
|+39
|71
|3.
|Металлист
|30
|19
|6
|5
|51:27
|+24
|63
|4.
|Днепр Дп
|30
|18
|5
|7
|40:27
|+13
|59
|5.
|Таврия
|30
|13
|8
|9
|38:40
|-2
|47
|6.
|Арсенал К
|30
|11
|9
|10
|42:36
|+6
|42
|7.
|Черноморец Од
|30
|11
|5
|14
|27:33
|-6
|38
|8.
|Ворскла
|30
|9
|9
|12
|28:33
|-5
|36
|9.
|Металлург З
|30
|9
|9
|12
|24:32
|-8
|36
|10.
|Карпаты
|30
|9
|6
|15
|29:41
|-12
|33
|11.
|Заря
|30
|9
|4
|17
|27:43
|-16
|31
|12.
|Металлург Д
|30
|6
|13
|11
|34:39
|-5
|31
|13.
|Кривбасс
|30
|7
|9
|14
|29:39
|-10
|30
|14.
|ФК Харьков
|30
|6
|9
|15
|20:32
|-12
|27
|15.
|Нафтовик-Укрнафта
|30
|6
|8
|16
|18:38
|-20
|26
|16.
|Говерла
|30
|3
|9
|18
|17:54
|-37
|18