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Судьи
Главный судья:
Майк Дин (Уиррал)

Ирландия - Бразилия

02.03.2010, Вторник, 23:05 мск Дублин, стадион Авива-Стэдиум Товарищеские матчи. Сборные Ирландия - Бразилия
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