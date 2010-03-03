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Люксембург - Азербайджан

03.03.2010, Среда, 22:00 мск Люксембург, стадион Стад де Люксембург Товарищеские матчи. Сборные Люксембург - Азербайджан
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