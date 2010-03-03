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Германия - Аргентина

03.03.2010, Среда, 22:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Германия - Аргентина
Чемпионат мира 2006
1/4 финала
30 июня, пятница 19:00 Германия 1:1
(4:2)п		 Аргентина
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