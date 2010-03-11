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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)

Валенсия - Вердер

11.03.2010, Четверг, 23:05 мск Валенсия, стадион Месталья Трансляция: "Спорт-Плюс" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Валенсия - Вердер
Первый матч:
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Валенсия 6 3 3 0 12:8 +4 12
2. Лилль 6 3 1 2 15:9 +6 10
3. Дженоа 6 2 1 3 8:10 -2 7
4. Славия П 6 0 3 3 5:13 -8 3
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