Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Флориан Майер (Бургдорф)

Ювентус - Фулхэм

11.03.2010, Четверг, 23:05 мск Турин, стадион Стадио Олимпико Трансляция: "НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Ювентус - Фулхэм
Первый матч:
...
  • Читайте нас: 