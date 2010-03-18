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Судьи
Главный судья:
Никола Риццоли (Болонья)

Ливерпуль - Лилль

18.03.2010, Четверг, 23:05 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: "НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Ливерпуль - Лилль
Первый матч:
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 11 марта, четверг 21:00 Лилль 1:0 Ливерпуль
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