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Судьи
Главный судья:
Йонас Эрикссон (Сигтуна)

Вольфсбург - Рубин

18.03.2010, Четверг, 23:05 мск Вольфсбург, стадион Фольксваген Трансляция: "НТВ" 22:55 (прямая); "НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Вольфсбург - Рубин
Первый матч:
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 11 марта, четверг 21:00 Рубин 1:1 Вольфсбург
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