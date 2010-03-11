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Судьи
Главный судья:
Педру Проэнса (Лиссабон)
Помощники:
Бертину Кунья Миранда, Жозе Рамальо (оба - Португалия)

Рубин - Вольфсбург

11.03.2010, Четверг, 21:00 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: "НТВ+ Футбол" 20:15 (прямая); "НТВ" 20:45 (прямая) Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Рубин - Вольфсбург
Первый матч:
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